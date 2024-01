O Fortaleza oficializou, no fim da tarde desta quinta-feira, 4, o empréstimo do atacante Renato Kayzer ao Criciúma. O jogador chegará ao time catarinense com contrato até dezembro de 2024. O vínculo dele com o Leão do Pici vai até o fim de 2025.

No Tigre, o centroavante disputará o Campeonato Catarinense, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro Série A nesta temporada. Kayzer, inclusive, já realizada atividades no Centro de Treinamento Antenor Angeloni, casa da equipe carvoeira.