Após vice estadual, Fortaleza recebe Nacional Potosí pela Sul-Americana

Precisando virar a chave, o Tricolor se apega à boa estreia na competição continental para enfrentar o adversário. Em coletiva pós-jogo, o técnico do Leão destacou a necessidade de deixar a final no passado e focar na Sul-Americana.

Apesar do momento ruim na temporada 2024, o Fortaleza tem retrospecto favorável na Sula atuando como mandante . Desde que disputou o torneio pela primeira vez, em 2020, o Leão nunca foi derrotado no Castelão. Em sete partidas, conquistou seis vitórias e um empate.

Do lado do adversário, o time comandado por Claudio Biaggio não tem desfalques e escalará força máxima para o duelo. Assim como o Fortaleza, os bolivianos passam por fase instável em 2024.

A quarta ausência é o atacante Thiago Galhardo, que marcou na estreia. O camisa 91 teve uma reunião com a diretoria e expôs o desejo de deixar o clube para assinar com o Goiás. A expectativa é que ele fique de fora da lista de relacionados.

Em meio à complicada chave, a equipe comandada por Juan Pablo Vojvoda não pode desperdiçar pontos, principalmente em casa. Para se manter na liderança, uma vitória sobre o Potosí é fundamental. No outro jogo do grupo, o Boca Juniors recebe o Trinidense na Argentina.

Na atual edição do certame internacional, o Tricolor lidera o Grupo D após a primeira rodada. Os cearenses venceram o Sportivo Trinidense, no Paraguai, por 2 a 0, e largaram na liderança, tendo em vista que Boca Juniors-ARG e Nacional Potosí-BOL empataram na Bolívia.

Tendo estreado na Sula em 2014, o Potosí apresenta uma campanha semelhante a do Fortaleza na competição, ambas as equipes jogaram 16 partidas. No entanto, o alvirrubro nunca havia passado da fase preliminar do certame. Esta temporada, portanto, é a primeira em que o time disputa a fase de grupos da Sul-Americana.

O destaque do escrete boliviano é o atacante Facundo Callejo, com quatro gols em dez jogos. A equipe costuma ir a campo com um 4-4-2 na escalação.



Fortaleza x Nacional Potosí-BOL

Fortaleza

3-5-2: João Ricardo; Brítez, Kuscevic e Titi; Tinga, Zé Welison, Lucas Sasha, Hércules (Kervin) e Bruno Pacheco; Lucero e Marinho. Téc: Vojvoda