Fortaleza oficializa contratação de Renato Kayzer até o fim de 2025

O Fortaleza anunciou na noite desta terça-feira, 8, a contratação do atacante Renato Kayzer. Oitavo reforço tricolor para a temporada, o centroavante, que estava no Athletico-PR, teve 60% dos direitos econômicos adquirido pelo Leão do Pici por R$ 6 milhões e assinou contrato com o clube até 31 de dezembro de 2025.

No anúncio, o Fortaleza detalhou a forma de pagamento da aquisição do atleta. O clube tricolor irá desembolsar R$ 4 milhões neste ano e o restante do valor será pago em 2023. Kayzer chega para reforçar o sistema ofensivo do time comandado por Juan Pablo Vojvoda e deve disputar posição com o atacante argentino Silvio Romero.

"Um atleta que teve um ano muito bom no Athletico-PR, foi artilheiro do time em algumas competições. Camisa nove, mas que tem mobilidade, que tem gols de vários formatos, de perna direta, de perna esquerda, de cabeça… Jogador jovem e que o Fortaleza faz um investimento pra qualificar o setor de ataque, fundamental durante a temporada. Vamos ter um ano longo, com até 70 jogos, e isso requer ter elenco, qualidade e peças de reposição - disse Marcelo Paz, presidente do Fortaleza.

Além do Athletico, Kayzer tem passagens por Desportivo Brasil-SP, Vasco-RJ, Atlético-GO, Cruzeiro-MG e Chapecoense-SC. Pelo clube paranaense, onde teve mais destaque, o centroavante conquistou a última Copa Sul-Americana, atuou em 82 partidas, marcou 20 gols e deu sete assistências.

