Renato Kayzer rompe tendão de aquiles e fará recuperação no Brasil

Atacante tem contrato com o Fortaleza até o final de 2025 e está emprestado ao Daejeon Hana Citizen, da Coreia do Sul

Emprestado pelo Fortaleza ao Daejeon Hana Citizen Football Club, da Coreia do Sul, o atacante Renato Kayzer retornou ao Brasil para tratar de uma grave lesão. O centroavante rompeu o tendão de aquiles jogando no futebol coreano e terá de realizar cirurgia.

Mesmo tendo contrato em definitivo com o Leão do Pici até o fim de 2025, o atleta de 26 anos optou por ficar em Curitiba para realizar a operação. A reabilitação pós-cirurgia será feita no Centro de Treinamento do Athletico-PR, seu antigo clube antes de ser comprado pelo Fortaleza.

Sobre o assunto Jogo entre Fortaleza e Atlético-GO já tem 23 mil de público antecipado

Para entrar no G-8 da Série A, Fortaleza encara o Palmeiras fora de casa

Torcida do Fortaleza aposta em mosaicos para convencer Vojvoda a renovar

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Renato Kayzer irá estender o vínculo com o Daejeon Hana Citizen já que não poderá deixar o clube enquanto estiver lesionado. O novo contrato terá duração até o jogador estar completamente curado da lesão. O prazo de recuperação ainda não foi definido, mas em casos parecidos, o tratamento dura entre seis a oito meses.

Diante deste cenário, é improvável que o atleta se reapresente no Fortaleza, junto aos outros atletas, no começo de 2023, quando será iniciada a pré-temporada do clube cearense.

Kayzer foi comprado pelo escrete do Pici junto ao Athletico-PR, no começo de 2022. Para efetuar a contratação, o Fortaleza desembolsou R$ 6 milhões por 60% dos direitos econômicos do atleta, sendo R$ 4 milhões pagos já na atual temporada e o restante na próxima.

Porém, com problemas de relacionamento dentro do Tricolor do Pici, o atacante acabou sendo emprestado ao Daejeon Hana Citizen, da Coreia do Sul, em julho. Na transação, o Fortaleza recebeu U$ 200 mil, equivalente a R$ 1 milhão. No futebol asiático, Kayzer disputou 13 jogos, marcou quatro gols e deu uma assistência.

Com informações de Brenno Rebouças, do Esportes O POVO.



Tags