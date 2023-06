Fortaleza libera, e Kayzer deve concluir recuperação de lesão no Atlético-GO

Atacante, sob contrato com o Tricolor até 2025, segue em tratamento após rompimento do tendão de aquiles e usará as instalações do Dragão, onde já atuou. Clube goiano quer utilizá-lo na Série B

Há oito meses sem entrar em campo, o atacante Renato Kayzer deve voltar a atuar no segundo semestre de 2023. O jogador de 27 anos está em reta final de recuperação de grave lesão e usará as instalações do Atlético-GO, que deseja utilizá-lo na Série B, apurou o Esportes O POVO. O paranaense tem contrato com o Fortaleza até o final de 2025.

O centroavante rompeu o tendão de aquiles em outubro do ano passado, atuando pelo Daejeon Hana Citizen, da Coreia do Sul, e precisou passar por cirurgia. Kayzer optou por realizar o tratamento em Curitiba, utilizando as dependências do Athletico-PR, seu ex-clube. O atleta ainda deve precisar de cerca de 45 a 60 dias para completar o período de recuperação e ficar apto a jogar.

Mesmo fora de combate há 250 dias, o atacante ainda tem o nome em evidência no mercado e pode definir novo rumo na janela de transferências. Com a boa relação entre os clubes, o presidente do Atlético-GO, Adson Batista, recebeu aval do mandatário do Leão, Marcelo Paz, para que Kayzer conclua a recuperação no CT do Dragão.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O jogador tem moradia em Goiânia e deve aproveitar a estrutura do Rubro-Negro, onde já atuou em 2018 e 2020. Quando estiver liberado para voltar a atuar, o atacante deve defender o Atlético-GO na sequência da Série B por empréstimo. O retorno ao ex-clube, no qual viveu bons momentos, é visto como oportunidade de retomada na carreira.

O Fortaleza não se opõe à negociação, considera pagar uma fatia do salário durante a cessão e crê que o Dragão pode até servir como vitrine para uma futura venda. O Tricolor já conta com Lucero, Thiago Galhardo e Silvio Romero para o setor no elenco e não ficou satisfeito com a postura interna de Renato Kayzer na temporada passada.

Kayzer tinha sido emprestado à equipe asiática até o final de 2022, mas precisou ter o vínculo prorrogado em razão da lesão. O Daejeon Hana Citizen desembolsou 200 mil dólares (em torno de R$ 1 milhão na cotação da época) pela transferência. O camisa 79 disputou 13 jogos, marcou quatro gols e deu uma assistência na Segunda Divisão coreana.

Atacante Renato Kayzer no jogo Atlético-GO x Grêmio, no estádio Antônio Accioly, pelo Campeonato Brasileiro 2020 Crédito: Heber Gomes/ACG

Sobre o assunto Fortaleza vence Cruzeiro fora de casa pela primeira vez na história; veja retrospecto

Marinho comemora vitória do Fortaleza contra o Cruzeiro nas redes sociais

Decisivo contra o Cruzeiro, Lucero marca seu primeiro gol na Série A

Maior compra do Fortaleza

Kayzer foi comprado pelo Fortaleza por R$ 6 milhões junto ao Athletico-PR no começo de 2022, sendo a maior compra da história do clube — a aquisição de Calebe do Atlético-MG este ano igualou a marca. O Tricolor é dono de 60% dos direitos econômicos do atacante.

Insatisfeito com a reserva, o camisa 9 passou a ter problemas de relacionamento dentro do Tricolor do Pici e acabou sendo emprestado ao Daejeon Hana Citizen em julho. O centroavante ficou até mesmo sem treinar nas instalações do clube.

"Com o presidente e o elenco show de bola, não tive problema nenhum com eles. Tanto é que fui muito homem, cheguei pra ele e falei que eu queria jogar. Todo mundo que trabalhou comigo me conhece e sabe que gosto de estar sempre ajudando, jogando e não ser humilhado e excluído", disse à época.

O atacante paranaense disputou 23 partidas pelo Leão, anotou três tentos e deu duas assistências, além de ter conquistado os títulos do Campeonato Cearense e da Copa do Nordeste.