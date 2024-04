Fortaleza oficializa a contratação do meio-campista Emmanuel Martinez

O Fortaleza anunciou na tarde desta terça-feira, 9, a oficialização da compra do volante argentino Emmanuel Martinez. O jogador de 29 anos chega do América-MG para reforçar o meio-campo do clube tricolor no restante da temporada. O volante deverá ser apresentado no clube ainda nesta semana.

Martinez chega ao Leão com contrato válido até junho de 2027. Conforme adiantado pelo Esportes O POVO, as negociações pelo jogador definiram a venda no valor de R$ 8 milhões, com o Tricolor adquirindo 80% dos direitos do jogador. Pelo valor, Martinez chega como uma das contratações mais caras da história do Fortaleza.



O camisa 5, que ainda não atuou nesta temporada, não quer disputar a Série B pelo Coelho e já havia recebido oferta do Cruzeiro e esteve na mira do Vasco, mas sem sucesso nas tratativas. Outras equipes do país, como Bahia, São Paulo e Vitória, também demonstraram interesse.