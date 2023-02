Calebe iguala Renato Kayzer como maior aquisição do Fortaleza

Comprado por R$ 6 milhões junto ao Atlético-MG, o meio-campista de 22 anos se tornou a maior compra do Tricolor do Pici ao lado de Renato Kayzer

Vendido ao Fortaleza pelo Atlético-MG, o meio-campista Calebe assumiu o posto de contratação mais cara da história do clube do Pici, ao lado do atacante Renato Kayzer. O jovem jogador de 22 anos será anunciado em breve pelo time de Juan Pablo Vojvoda.

O escrete vermelho-azul-e-branco ainda não oficializou a chegada do atleta. Entretanto, nesta quarta-feira, 8, o Atlético-MG confirmou a venda do jogador ao Tricolor por R$ 6 milhões, mesmo valor pago para contratar Renato Kayzer, que já não defende mais as cores do Fortaleza, na última temporada.

Portanto, os dois atletas lideram o ranking de maiores aquisições do clube cearense em toda a história. O atacante David, que foi comprado junto ao Cruzeiro por R$ 5 milhões em 2020, vem logo na sequência.

Além de Calebe, o Fortaleza também está acertado com o atacante Guilherme, do Grêmio, que virá ao clube com contrato de empréstimo até o final desta temporada. A dupla tem até sexta-feira, 10, para ser regularizada junto ao BID da CBF para poder atuar no Campeonato Cearense

Veja a lista das aquisições mais caras do Fortaleza

Calebe e Renato Kayzer - R$ 6 milhões David - R$ 5 milhões Marcelo Benevenuto (comprado em definitivo) - R$ 4,5 milhões Júnior Santos - R$ 3,5 milhões Moisés - R$ 3 milhões

