Fortaleza comunica empréstimo de Renato Kayzer ao América-MG

O atacante irá defender o clube mineiro até o dia 31 de dezembro deste ano. Segunda compra mais cara do Tricolor, ele tem contrato com os cearenses até o final de 2025

O atacante Renato Kayzer está de casa nova. Na manhã desta quarta-feira, 2, o Fortaleza, dono dos direitos do atleta, comunicou o empréstimo do atleta de 27 anos ao América FC, de Minas Gerais, até 31 de dezembro deste ano, e desejou sucesso ao profissional.

Em 2022, o Leão do Pici comprou o centroavante junto ao Athletico-PR por R$ 6 milhões e firmou contrato até o final de 2025. Com este valor, Kayzer é a segunda aquisição mais cara da história do clube cearense (ao lado de Calebe), ficando atrás apenas de Imanol Machuca, que custou R$ 11,7 milhões.

Após problemas internos na última temporada, o atacante foi emprestado pelo Fortaleza ao Daejeon Hana Citizen, da Coréia do Sul. Por lá, ele disputou 13 jogos, marcou quatro gols e deu uma assistência antes de se lesionar gravemente - Renato rompeu o tendão de aquiles em outubro do último ano.

Com saída de Kayzer, Fortaleza tem 16 atletas emprestados em 2023. Veja a lista: