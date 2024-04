Fortaleza recebe Potosí buscando manter invencibilidade como mandante na Sula

Além de receber o Nacional Potosí com o marco de invencibilidade em seus domínios, o Fortaleza chega para a disputa com o retrospecto de nove jogos consecutivos sem perder, tendo sofrido o último revés diante do Estudiantes de Mérida, quando perdeu por 1 a 0 na Venezuela. Já o oponente da Bolívia, que estreou com empate sem gols contra o Boca Juniors, sofreu cinco derrotas jogando fora de casa.

Confira os jogos do Fortaleza em casa pela Sul-Americana