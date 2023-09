Renato Kayzer agradece suporte do Fortaleza durante recuperação de grave lesão

O atacante rompeu o tendão de aquiles em outubro do ano passado quando atuava no futebol coreano. No último domingo, 3, ele voltou a disputar uma partida após 11 meses

Recuperado após romper o tendão de aquiles em outubro do ano passado , o centroavante Renato Kayzer entrou em campo pelo América-MG na noite de domingo, 3, e voltou a atuar depois de 11 meses. No dia seguinte ao jogo, o atacante distribuiu agradecimentos aos clubes que prestaram suporte durante o período de recuperação, incluindo o Fortaleza .

Sob grande expectativa da torcida e com status de compra mais cara do futebol cearense na época, Kayzer chegou ao Fortaleza em fevereiro de 2022. O Tricolor desembolsou R$ 6 milhões por 60% dos direitos econômicos e firmou contrato até 31 de dezembro de 2025.

A parceria entre os dois, no entanto, logo tomou rumos inesperados. Insatisfeito com a falta de oportunidades na equipe titular, o atacante começou a ter problemas de relacionamento no clube e foi emprestado para o Daejeon Hana Citizen, da Coreia do Sul, em julho do ano passado.

Agora, no América-MG, o atleta busca retomar a carreira e o bom desempenho. Ele atuou por cerca de 30 minutos na vitória por 2 a 0 sobre o Santos, na Arena Independência, pela 22ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

