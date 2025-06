A trajetória das equipes brasileiras no Mundial de Clubes começa a partir do dia 15 de junho / Crédito: Vitor Silva/Botafogo; Gilvan de Souza/CR Flamengo; Marcelo Gonçalves/FFC; Cesar Greco/Palmeiras

Com início neste fim de semana, a primeira edição do novo Mundial de Clubes da Fifa será realizada nos Estados Unidos e reunirá quatro times brasileiros entre os 32 participantes. O torneio contará com as principais equipes de todas as federações do planeta. Fifa reduz preço dos ingressos para jogo de abertura do Mundial de Clubes; ENTENDA

Representando a América do Sul, os campeões da Copa Libertadores entre 2021 e 2024 — Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo, respectivamente — serão as equipe que vão carregar as cores verde e amarela dentro do torneio da Fifa. Além dos clubes do Brasil, River Plate e Boca Juniors completam o grupo de representantes sul-americanos. As equipes enfrentarão adversários de alto nível do futebol europeu, além dos bilionários projetos do futebol saudita e norte americano. Enquete Mundial de Clubes: qual time brasileiro terá melhor campanha? Vote em qual das quatro equipe brasileiras pode ter a melhor campanha dentro do Mundial de Clubes: Loading... Mundial de Clubes: como chegam as equipes do futebol brasileiro Botafogo Atual campeão da Libertadores, o Botafogo participará pela primeira vez do Mundial de Clubes em sua história — desconsiderando o Torneio Intercontinental disputado no fim de 2024.

Fluminense

O Fluminense, que foi comandado por Fernando Diniz em sua última participação no Mundial, agora tem Renato Gaúcho como técnico. Invicto há sete jogos, o Tricolor das Laranjeiras vive um bom momento, ocupando atualmente a quinta colocação no Campeonato Brasileiro e concluindo a fase de grupos da Copa Sul-Americana na liderança do Grupo F. Com Thiago Silva e Jhon Arias como principais destaques, o Fluminense fez apenas uma contratação para o Mundial, a do atacante Yeferson Soteldo, vindo do Santos.