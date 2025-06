Palmeiras no Mundial de Clubes 2025: veja tabela de jogos completa

O Palmeiras estreia no Mundial de Clubes da Fifa em 15 de junho, nos EUA / Crédito: CESAR GRECO / Palmeiras

O Palmeiras está prestes a escrever mais um capítulo importante de sua história no futebol internacional. Campeão da Libertadores de 2021, o Verdão representará o Brasil no Mundial de Clubes da Fifa 2025, que será realizado nos Estados Unidos entre os dias 14 de junho e 13 de julho. Às vésperas do Mundial, Palmeiras vê chegar ao fim a invencibilidade longe do Allianz Parque; CONFIRA



É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A competição estreia um novo e inédito formato com 32 equipes, inspirado na Copa do Mundo de seleções, e promete reunir alguns dos principais clubes do planeta. A equipe comandada por Abel Ferreira caiu no Grupo A, ao lado de Porto (Portugal), Al Ahly (Egito) e Inter Miami (Estados Unidos), e fará sua estreia no torneio já no dia 15 de junho, contra os portugueses. O Palmeiras encara essa campanha como uma grande oportunidade de conquistar o título mundial sob o selo da Fifa, objetivo que move o clube e sua torcida há décadas. Tabela de jogos do Palmeiras no Mundial de Clubes 2025

1ª Rodada – Palmeiras x Porto

15 de junho (domingo)

19h (horário de Brasília)

MetLife Stadium, Nova Jersey Logo na estreia, o Palmeiras enfrenta o tradicional Porto, de Portugal, clube com longa história em competições internacionais e dono de títulos como a Champions League. Será um confronto de forças técnicas e táticas, e um bom resultado pode embalar o Verdão no torneio.

2ª Rodada – Palmeiras x Al Ahly

19 de junho (quinta-feira)

13h (horário de Brasília)

MetLife Stadium, Nova Jersey Na segunda rodada, o Verdão reencontra um velho conhecido dos Mundiais: o Al Ahly, multicampeão egípcio e potência do futebol africano. O jogo será novamente em Nova Jersey e pode ser decisivo para a classificação do time brasileiro às oitavas de final. 3ª Rodada – Inter Miami x Palmeiras

23 de junho (segunda-feira)

22h (horário de Brasília)

Hard Rock Stadium, Miami SIGA o canal de Esportes do O POVO no WhatsApp O fechamento da fase de grupos será com um duelo cheio de expectativa. O Palmeiras encara o Inter Miami, clube anfitrião que tem como principal estrela Lionel Messi. Jogando em casa, os americanos contarão com apoio massivo da torcida, mas o time paulista promete chegar com força máxima. Palmeiras no Mundial de Clubes: adversários do Grupo A

Porto (Portugal): Tradição europeia, com títulos importantes no currículo e um elenco forte, mesclando juventude e experiência.

Al Ahly (Egito): Dono de dezenas de títulos nacionais e continentais, é o clube mais bem-sucedido da África e frequente nos Mundiais.

Inter Miami (EUA): Representante da casa e sensação da MLS, conta com estrelas internacionais, lideradas por Messi. Deportivo LSM: CONHEÇA o clube que têm Messi e Suárez como presidentes