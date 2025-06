Com Andrey Santos, Chelsea anuncia inscritos para o Mundial de Clubes

Ex-Vasco é o único brasileiro da lista do time inglês, que está no grupo do Flamengo; Blues estreiam contra o Los Angeles FC, às 16h, na segunda

O Chelsea divulgou, nesta quarta-feira (11), a lista de inscritos para o Mundial de Clubes. Entre os 28 nomes para a competição, está o brasileiro Andrey Santos, ex-Vasco. No mesmo grupo do Flamengo, o time inglês estreia na segunda-feira, às 16h, diante do Los Angeles FC.

O único brasileiro da lista é o meia Andrey Santos, ex-Vasco. Convocado por Carlo Ancelotti para os jogos da Seleção Brasileira contra Equador e Paraguai, ele passou a última temporada no Strasbourg, da França, e retornou ao Chelsea novamente.

Além dele, os Blues também inscreveram Essugo, Sarr e Delap, contratados nessa janela de transferências. O clube inglês ultrapassou R$ 450 milhões em reforços na “janela extra” para o Mundial de Clubes.

Flamengo e Chelsea, aliás, irão medir forças no dia 20 de junho, na segunda rodada da fase de grupos, no Lincoln Financial Field. Antes disso, porém, o Rubro-Negro estreia no Mundial de Clubes diante do Espérance (TUN), no dia 16, no mesmo estádio. Por fim, o Fla encerra a campanha na primeira fase em 24 do mesmo mês, contra o Los Angeles FC, no Camping World Stadium.