Flamengo no Mundial de Clubes 2025: veja tabela de jogos completa

O Flamengo já sabe os caminhos que terá de trilhar no inédito Mundial de Clubes da Fifa em novo formato, que será disputado nos Estados Unidos entre os dias 14 de junho e 13 de julho de 2025.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Representando o futebol brasileiro como campeão da Libertadores de 2022, o Rubro-Negro está no Grupo D, ao lado de Chelsea (Inglaterra), Espérance de Tunis (Tunísia) e Los Angeles FC (Estados Unidos) — e estreia já no dia 16 de junho.

Esta será a primeira edição do torneio com 32 clubes, em formato semelhante à Copa do Mundo de seleções.

A competição terá quatro fases principais: fase de grupos, oitavas, quartas de final, semifinais e a grande final. Os dois melhores de cada grupo avançam ao mata-mata, e o Flamengo terá três jogos decisivos na primeira fase.

Tabela de jogos do Flamengo no Mundial de Clubes 2025

1ª Rodada – Flamengo x Espérance de Tunis



16 de junho (segunda-feira)

22h (horário de Brasília)

Lincoln Financial Field, Filadélfia

O time tunisiano é o atual campeão africano e tem tradição no continente. A estreia promete ser um teste de resistência e atenção para o Flamengo, que precisará largar com vitória para não se complicar no grupo.