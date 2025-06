Fluminense no Mundial de Clubes 2025: veja tabela de jogos completa

Com estrelas como Thiago Silva e Arias, Fluminense inicia campanha no Mundial 2025 dia 17/6, contra o Dortmund / Crédito: Marcelo Gonçalves/ Fluminense

O Fluminense se prepara para viver um dos momentos mais importantes de sua história recente. Campeão da Libertadores de 2023, o Tricolor das Laranjeiras está garantido no inédito Mundial de Clubes da Fifa 2025, que será disputado nos Estados Unidos entre os dias 14 de junho e 13 de julho, com um novo formato que reúne 32 equipes, semelhante à tradicional Copa do Mundo de seleções. Lezcano, do Fluminense, é convocado para defender o Paraguai nas Eliminatórias; CONFIRA



É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Depois de uma preparação cuidadosa, incluindo mudanças no calendário e reforços pontuais para a janela de transferências, o clube carioca embarca para a competição em boa fase, embalado por vitórias no Campeonato Brasileiro e por uma sequência positiva em outras competições. A estreia está marcada para o dia 17 de junho, contra o Borussia Dortmund, da Alemanha, em Nova Jersey. Tabela de jogos do Fluminense no Mundial de Clubes 2025

1ª Rodada – Fluminense x Borussia Dortmund

17 de junho (terça-feira)

13h (horário de Brasília)

MetLife Stadium, Nova Jersey Logo na estreia, o Tricolor encara um dos clubes mais tradicionais da Europa. O Borussia Dortmund, finalista da Champions League 2024, traz um elenco forte e experiência internacional, o que torna o confronto um dos mais aguardados da fase de grupos. 2ª Rodada – Fluminense x Ulsan Hyundai

21 de junho (sábado)

19h (horário de Brasília)

MetLife Stadium, Nova Jersey Na segunda rodada, o adversário será o Ulsan Hyundai, campeão asiático e representante da Coreia do Sul. O time é conhecido por sua organização tática e jogadores velozes, o que exige atenção total do Fluminense para garantir um bom resultado.

SIGA o canal de Esportes do O POVO no WhatsApp 3ª Rodada – Mamelodi Sundowns x Fluminense

25 de junho (quarta-feira)

16h (horário de Brasília)

Hard Rock Stadium, Miami A fase de grupos será encerrada contra o Mamelodi Sundowns, da África do Sul, equipe que perdeu a final da Liga dos Campeões da África pouco antes do torneio. O jogo pode ser decisivo para a classificação do Flu às oitavas. Fluminense no Mundial de Clubes: adversários do Grupo F

Borussia Dortmund (Alemanha): Finalista europeu à uma temporada, vem com elenco forte e aposta no talento de jovens promessas e jogadores experientes.

(Alemanha): Finalista europeu à uma temporada, vem com elenco forte e aposta no talento de jovens promessas e jogadores experientes. Ulsan Hyundai (Coreia do Sul): Campeão continental, traz intensidade e velocidade, com forte presença defensiva.

(Coreia do Sul): Campeão continental, traz intensidade e velocidade, com forte presença defensiva. Mamelodi Sundowns (África do Sul): Destaque na África, o time tem investimento sólido e boa base técnica, além de experiência internacional. Fluminense no Mundial de Clubes: preparação e clima no elenco tricolor

O Fluminense chega com moral elevada para o Mundial. A comissão técnica comandada por Renato Gaúcho montou um cronograma especial de treinos, poupou atletas em jogos do Brasileirão e trabalhou com foco na recuperação física. Além disso, o clube apostou em reforços pontuais e na manutenção de seus principais talentos, como Jhon Arias e Thiago Silva, para brigar em alto nível contra gigantes internacionais.