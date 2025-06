Conheça o Seattle Sounders, do Grupo B do Mundial de Clubes

Os Sounders integram o Grupo B do Mundial e será adversário do Botafogo. Considerado o ‘Grupo da Morte’, ele ainda tem o Atlético de Madrid e o atual campeão europeu Paris Saint-Germain .

O Seattle Sounders tem em seu plantel, jogadores que podem surpreender os grandes do grupo. Pelo menos, é isso que os números apontam. Porém, o que mais chama atenção, sem dúvida, é o atacante Jordan Morris, maior artilheiro da história do clube com 87 gols. Nascido na própria cidade que dá nome ao time, ele teve uma breve passagem pela Premier League. Contudo, ele logo retornou para virar ídolo dos Sounders aos conquistar os principais títulos da equipe.

O Seattle Sounders chegou ao Mundial de Clubes após conquistar a Concacaf Champions League de 2022. Assim, a equipe garantiu sua vaga no torneio internacional, uma vez que o campeão da competição continental representa a América do Norte na disputa mundial.

Jogos do Seattle Sounders no Mundial 15/6 – 23h (de Brasília) Botafogo x Seattle Sounders – em Seattle 19/6 – 19h (de Brasília) Seattle Sounders x Atlético de Madrid – em Seattle 23/6 – 16h (de Brasília) Seattle Sounders x PSG – em Seattle

Aliás, outros atletas que merecem atenção são: o volante brasileiro João Paulo, com passagens por Internacional e Botafogo, e os atacantes Pedro de la Vega, argentino conhecido como ‘Pepo’, e Jesús Ferreira, colombiano naturalizado estadunidense, que participou da Copa do Mundo de 2022 pela seleção dos EUA.

Técnico: Brian Schmetzer

Ex-jogador, o estadunidense Brian Schmetzer, de 62 anos, não fez, inclusive, uma grande carreira no esporte tendo atuado apenas em clubes do seu país. Porém, o mesmo não se pode dizer de sua carreira como treinador. Ao começar sua trajetória como técnico no próprio Seattle Sounders – onde está desde 2016 -, Schmetzer conquistou, inclusive, os principais títulos do clube. São duas MLS Cup e uma Concacaf Champions League.

Raio-X do Seattle Sounders

Nome: Seattle Sounders Football Club

País: Estados Unidos

Cores: Verde e azul

Fundação: 13/11/2007

Apelido: Rave Green

Ídolo histórico: Jordan Morris

Principais títulos: Duas MLS Cup (2016 e 2019) e uma Concacaf Champions League (2022)