Palmeiras prioriza atividades táticas nos EUA antes da estreia no Mundial

Os 21 jogadores disponíveis — já que alguns estão com suas respectivas seleções na Data Fifa — participaram de um treino tático com foco ofensivo, finalizações, jogo em espaço reduzido e bolas paradas. Antes mesmo da viagem aos Estados Unidos, Abel já vinha priorizando esse tipo de atividade.

O Palmeiras realizou nesta quarta-feira (11) a segunda atividade nos Estados Unidos, de olho na estreia no Mundial de Clubes, contra o Porto, domingo (15). Assim, o técnico Abel Ferreira comandou ajustes táticos de olho no primeiro adversário da competição.

Nesta quarta, chegam Benedetti e Luighi, que estavam com a Seleção Brasileira sub-20 em amistosos no Egito. Por outro lado, Gustavo Gómez, Piquerez, Richard Ríos, Emiliano Martínez, Facundo Torres e Estêvão — que defenderam suas seleções nas Eliminatórias para a Copa do Mundo embarcaram no avião de Leila Pereira, saindo do Brasil. Todos devem chegar à noite.

Todavia, a próxima atividade do Palmeiras está marcada para esta quinta-feira (12), novamente pela manhã. O elenco alviverde treinará em Greensboro na sexta e no sábado, antes de viajar para New Jersey, onde enfrentará o Porto no domingo (15), às 19h (de Brasília).

