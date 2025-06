Botafogo no Mundial de Clubes 2025: veja tabela de jogos completa

Com reforços e elenco mantido, Botafogo estreia no Mundial de Clubes 2025 no Grupo B, que conta com PSG, Atlético e Seattle Sounders. / Crédito: Vitor Silva / Botafogo

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Comandado por Artur Jorge e reforçado por nomes como Kaio Pantaleão e Marquinhos, o clube carioca enfrentará um desafio duro logo na fase de grupos, encarando adversários de peso como o atual campeão da Liga dos Campeões, o Paris Saint-Germain, e o Atlético de Madrid. A estreia será contra o Seattle Sounders, representante da Major League Soccer (MLS), e acontecerá em Seattle. O Glorioso integra o Grupo B da competição e chega ao torneio com moral elevada, após uma campanha sólida na Libertadores de 2024 e a garantia da permanência de todo o elenco principal. Botafogo no Mundial de Clubes 2025: tabela de jogos

A fase de grupos contará com três partidas, disputadas entre os dias 15 e 23 de junho. Veja os detalhes: Botafogo x Seattle Sounders 15 de junho (sábado), às 23h (de Brasília)



Local: Lumen Field, Seattle SIGA o canal de Esportes do O POVO no WhatsApp Botafogo x Paris Saint-Germain 19 de junho (quarta-feira), às 22h



Local: Rose Bowl Stadium, Los Angeles Botafogo x Atlético de Madrid 23 de junho (domingo), horário a confirmar



Local: Rose Bowl Stadium, Los Angeles Botafogo no Mundial de Clubes: grupo complicado e reforços pontuais

O Grupo B é considerado um dos mais difíceis da competição. Além do Botafogo, que representa o Brasil como campeão da Libertadores 2024, estão também o poderoso Paris Saint-Germain (França), o tradicional Atlético de Madrid (Espanha) e o Seattle Sounders (EUA), campeão da Concacaf em 2022.