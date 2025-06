Raio-X do Porto do Grupo A do Mundial de Clubes

O tradicional gigante português chega com sua mística para desafiar as potências do futebol

O Porto chega ao Mundial de Clubes Fifa 2025 como um dos tradicionais e importantes representantes do futebol europeu. Com uma história rica de títulos, incluindo duas Uefa Champions League, o time busca mostrar sua conhecida “mística” e surpreender as potências globais na competição.

O Porto se classificou para o Mundial de Clubes Fifa 2025 através do caminho do ranking da Uefa.

Jogos do Porto no Mundial 15/6 – 19h (de Brasília) Palmeiras x Porto – em Nova Jersey

Eles garantiram a vaga com base em seu desempenho consistente na Champions League ao longo das últimas quatro temporadas (2021 a 2024). O clube acumulou pontos suficientes no coeficiente da Uefa para se qualificar, dado que as vagas de campeões da competição europeia já estavam preenchidas e dentro do limite de clubes por país.

Destaques do Porto

O Porto conta com um elenco competitivo e alguns jogadores que se destacam pela experiência, qualidade técnica e juventude promissora. Na defesa, o jovem e talentoso goleiro Diogo Costa é uma muralha. Ele acaba de ser campeão da UEFA Nations League com a seleção de Portugal ao defender uma cobrança na disputa por pênaltis. No meio-campo, Alan Varela se firmou como um importante volante, dando equilíbrio e proteção à defesa. No ataque, jogadores como o brasileiro Pepê (o atacante, não o zagueiro) e outros talentos emergentes da equipe – como Rodrigo Mora, de 18 anos – serão as principais referências ofensivas e as apostas para os gols no Mundial.

Time-base (4-3-3)