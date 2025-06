Conheça o Mamelodi Sundowns, do Grupo F do Mundial de Clubes

O gigante sul-africano chega com a missão de encarar o campeão da Libertadores, o tradicional Borussia Dortmund e o forte Ulsan HD / Crédito: Jogada 10

O Mamelodi Sundowns chega ao Mundial de Clubes FIFA 2025 com o peso de ser um dos representantes mais fortes do futebol africano e o orgulho de carregar o “brazilian style” em seu DNA. Com uma história de sucesso recente e um futebol envolvente, o time sul-africano busca fazer história e mostrar a crescente força do continente. O Mamelodi integra o Grupo F do Mundial e será rival do Fluminense, o tradicional Borussia Dortmund, e o gigante asiático Ulsan HD.

17/6 – 19h (de Brasília)

Ulsan HD x Mamelodi Sundowns – em Orlando 21/6 – 13h (de Brasília)

Mamelodi Sundowns x Borussia Dortmund – em Cincinnati 25/6 – 16h (de Brasília)

Mamelodi Sundowns x Fluminense – em Miami Como o Mamelodi se classificou Mais especificamente, o Mamelodi Sundowns foi a segunda equipe – depois do Espérance, da Tunísia – mais bem ranqueada elegível na classificação quadrienal da CAF Champions League (2020-2024), garantindo uma das vagas para a África que não foram preenchidas diretamente pelos campeões das últimas quatro edições da competição.

Sua consistência em chegar às fases finais (quartas de final e semifinais) da CAF Champions League nesse período de quatro anos foi crucial para acumular os pontos necessários no ranking e assegurar sua vaga no torneio da Fifa nos Estados Unidos. Destaques do Mamelodi O Mamelodi Sundowns tem um elenco recheado de talentos, combinando experiência e juventude, e muitos jogadores são figurinhas carimbadas nas seleções africanas. No gol, Ronwen Williams é um dos grandes destaques. Capitão e goleiro da seleção sul-africana, ele é conhecido por suas defesas espetaculares e liderança, além de ser um exímio pegador de pênaltis, como demonstrou na Copa Africana de Nações. No meio-campo, Teboho Mokoena é um jogador vital, com grande capacidade de marcação, passe e chegada ao ataque. É considerado um dos melhores volantes do continente.

No ataque, Lucas Ribeiro Costa é um nome importante, contribuindo com gols e assistências. O veterano Themba Zwane, carinhosamente apelidado de “Mshishi”, continua sendo o cérebro criativo do time, com sua técnica refinada e inteligência para desequilibrar defesas. Outros nomes como o zagueiro Grant Kekana e o atacante Iqraam Rayners (um dos artilheiros da equipe) também são fundamentais para a performance do Mamelodi. Time-base (4-2-3-1) Ronwen Williams; Khuliso Mudau, Grant Kekana, Mosa Lebusa, Aubrey Modiba; Teboho Mokoena, Marcelo Allende; Thapelo Morena, Themba Zwane, Lucas Ribeiro Costa; Peter Shalulile.