Com liberação da Inter, Joaquín Correa reforça o Botafogo para o Mundial

Argentino será o quinto reforço do Alvinegro, que estreia pelo torneio diante do Seattle Sounders, no próximo domingo, nos EUA / Crédito: Jogada 10

A Inter de Milão liberou Joaquín Correa, na manhã desta segunda-feira (9) para atuar pelo Botafogo na disputa do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos. Assim, os dois clubes solucionaram os entraves da negociação, visto que ambos estarão em campo no novo torneio da Fifa. A informação é do portal “ge”. Dessa forma, o jogador assinará a rescisão com o clube italiano e fechará com o Alvinegro. Agora, a direção da equipe da Estrela Solitária corre contra o tempo para inscrevê-lo, já que a janela fecha nesta terça-feira (10).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O Botafogo desembarcou nos Estados Unidos nesta segunda-feira (8). O clube terá como base a cidade de Santa Barbara, na Califórnia, antes de enfrentar o Seattle Sounders, o Paris Saint-Germain e o Atlético de Madrid. Antes do embarque, o técnico Renato Paiva revelou a ansiedade de contar com o atleta para o Mundial. Antes disso, o clube carioca havia concretizado quatro contratações. O goleiro equatoriano Cristhian Loor, o zagueiro Kaio Pantaleão, o meia argentino Álvaro Montoro e o atacante Arthur Cabral. “É um nome que pode ser que as coisas aconteçam. Gostaria de contar com os dois no Mundial. Me ajudariam imensamente. O Arthur é muito finalizador, precisamos de um homem assim. O Joaquín pode jogar em qualquer posição do ataque. Se olharem para o currículo dele, inclusive com a seleção da Argentina, verão que ele tem conhecimento enorme do jogo. Ele entusiasma qualquer treinador e qualquer torcida. Espero contar com ele”, disse Renato Paiva.