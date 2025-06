Conheça o Inter Miami, do Grupo A do Mundial de Clubes

Time de Messi, Inter Miami busca protagonismo internacional e espera superar os favoritos Porto e Palmeiras, além do Al Ahly na fase de grupos / Crédito: Jogada 10

O Inter Miami busca mostrar que é muito mais que o clube de Lionel Messi e Luis Suárez. Criado em 2018 e tendo ninguém menos que David Beckham como seu presidente e fundador, a equipe estadunidense tenta brigar como gente grande na competição. O Inter Miami integra o Grupo A do Mundial e será rival do Palmeiras. O grupo se completa com Al Ahly e Porto.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Jogos do Inter Miami no Mundial

14/6 – 21h (horário de Brasília)

Inter Miami x Al Ahly – em Miami 19/6 – 16h (horário de Brasília)

Inter Miami x Porto – em Atlanta 23/6 – 22h (horário de Brasília)

Inter Miami x Palmeiras – em Miami

Como o Inter Miami se classificou O Inter Miami assegurou a penúltima vaga no novo Mundial de Clubes da Fifa ao conquistar o Supporters’ Shield de 2024, premiação dada ao melhor time da temporada regular da Major League Soccer (MLS). A equipe garantiu a classificação como representante do país-sede graças ao desempenho consistente nas 34 rodadas da competição nacional, faturando o título com duas jornadas de antecedência. Mas foi uma vaga polêmica. Afinal, a Suporters’ Shield é um torneio menor. Assim, muitos dizem que foi um jeito de o Mundial ter a presença do superastro Messi. Como um dos anfitriões do Mundial, o Inter Miami também será responsável por disputar a partida de abertura do Mundial de Clubes da Fifa 2025, em Miami.

Destaques do Inter Miami Sem sombra de dúvidas, Lionel Messi é o maior destaque. O argentino é considerado por muitos especialistas o maior jogador da era moderna do futebol. Na história, é comparado com lendas como o brasileiro Pelé e seu compatriota Maradona. Outro nome de peso na equipe é o atacante Luis Suárez. O uruguaio fez sucesso em clubes como Nacional do Uruguai, Ajax, Liverpool, Barcelona (ao lado de Messi e Neymar) e mais recentemente, e Grêmio. Porém, além dos dois craques, o Miami também possui em seu plantel mais dois ex-barcelonistas: o lateral-esquerdo Jordi Alba e o meio-campo Sergio Busquets.

Time-base (varia entre 3-5-2 e 4-4-2) Oscar Ustari; Marcelo Weigandt, David Martínez, Noah Allen e Jordi Alba; Sergio Busquets, Yannick Bright e Tadeo Allende; Héctor Martínez, Lionel Messi e Luis Suárez. Técnico: Javier Mascherano Ex-volante de diversos times da Europa como Liverpool e Barcelona, Mascherano defendeu a seleção da Argentina de 2003 a 2018 e se tornou o segundo jogador com mais partidas disputadas por seu país. Está atrás justamente de Lionel Messi, que integra o plantel do Miami. Aos 40 anos, assumiu o comando do time em novembro de 2024.