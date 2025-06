Fifa reduz preço dos ingressos para jogo de abertura do Mundial de Clubes

Apesar de Gianni Infantino, presidente da entidade, revelar não ter preocupações sobre o assunto, nenhum jogo do torneio está esgotado

Com a proximidade do início do Mundial de Clubes e a pouca procura por ingressos, a Fifa decidiu implementar reduções nos preços, nesta quarta-feira (11). O principal foco é a partida de abertura, que acontece neste sábado (14), às 21h (de Brasília), entre Inter Miami e Al Ahly, nos Estados Unidos.

Um exemplo disso é a queda nos valores desde que os ingressos começaram a ser vendidos, em dezembro. O setor mais barato caiu de 359 dólares (cerca de R$ 1.945) para 69 dólares (cerca de R$ 385).