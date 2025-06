Técnico do Paraguai rasga elogios a Brasil de Ancelotti após derrota

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“A pressão do Brasil foi ótima, muito rápida. Fazíamos dois toques e perdíamos. Tínhamos que correr para trás. O triângulo que o Brasil marcava com Marquinhos, Alex e Casemiro dava espaços, mas não chegávamos a romper a primeira pressão. Não conseguíamos romper a linha dos laterais, do Bruno Guimarães, e sair com a bola dominada”.



Invicto até então, o resultado negativo foi o primeiro de Alfaro sob o comando técnico da seleção paraguaia. Em sete jogos dirigindo “La Albirroja”, ele ganhou quatro - incluindo o primeiro encontro das seleções, na 8ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo. Ainda com Dorival Júnior, o Brasil perdeu por 1 a 0 - e empatou três.

Para confirmar sua presença na Copa do Mundo de 2026, disputada nos países norte-americanos, o Paraguai precisa somar apenas um ponto nos próximos seis que ainda irá disputar.