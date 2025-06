Tabela do Mundial de Clubes 2025: confira datas e horários dos jogos

Mundial de Clubes 2025 começa com Inter Miami x Al Ahly no dia 14 de junho, às 21h. Veja datas e horários de todos os jogos da fase de grupos

Flamengo, Palmeiras, Fluminense e Botafogo são os representantes brasileiros na disputa. Além dos clubes da Conmebol, o torneio contará com potências da Europa como Real Madrid, Manchester City, Bayern de Munique e Chelsea.

A seguir, veja a tabela com todas as datas e horários das partidas.

Mundial de Clubes 2025: datas e horários da fase de grupos

O jogo de abertura será no Hard Rock Stadium, em Miami, no dia 14 de junho. O Inter Miami, um dos anfitriões do torneio, entra em campo contra o Al Ahly, maior campeão da África.

Veja quando serão todos os jogos da fase de grupos (no horário de Brasília):

14 de junho (sábado)

21h - Inter Miami x Al Ahly (Grupo A)

15 de junho (domingo)

13h - Bayern de Munique x Auckland City (Grupo C)

16h - PSG x Atlético de Madrid (Grupo B)

19h - Palmeiras x Porto (Grupo A)

23h - Botafogo x Seattle Sounders (Grupo B)

16 de junho (segunda-feira)

16h - Chelsea x León (Grupo C)

19h - Boca Juniors x Benfica (Grupo D)

22h - Flamengo x Espérance (Grupo D)

17 de junho (terça-feira)

13h - Fluminense x Borussia Dortmund (Grupo F)

16h - River Plate x Urawa Red Diamonds (Grupo E)

19h - Ulsan x Mamelodi Sundowns (Grupo F)

22h - Monterrey x Inter de Milão (Grupo E)

18 de junho (quarta-feira)

13h - Manchester City x Wydad Casablanca (Grupo G)

16h - Real Madrid x Al Hilal (Grupo H)

19h - Pachuca x RB Salzburg (Grupo H)

22h - Al Ain x Juventus (Grupo G)

19 de junho (quinta-feira)

13h - Palmeiras x Al Ahly (Grupo A)

16h - Inter Miami x Porto (Grupo A)

19h - Seattle Sounders x Atlético de Madrid (Grupo B)

22h - PSG x Botafogo (Grupo B)

