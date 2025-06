Conheça o Espérance, do Grupo D do Mundial de Clubes

Time africano terá pela frente o poderio europeu do Chelsea, a força do Flamengo e o anfitrião Los Angeles FC

O Espérance chega ao Mundial de Clubes da FIFA 2025 como um dos grandes representantes do futebol africano. Com uma rica história de conquistas no continente, o time tunisiano busca mostrar a força de seu futebol e surpreender os gigantes de outras confederações na competição.

Eles integram o Grupo D do Mundial e serão rivais do Flamengo. Completam essa chave os anfitriões do Los Angeles, que eliminou o América-MEX na repescagem, e o gigante europeu Chelsea, que recentemente foi campeão da Conference League.