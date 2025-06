Conheça o Al Ahly, do Grupo A do Mundial de Clubes

O supercampeão africano Al Ahly chega como franco atirador para o duelo com Palmeiras, Porto e Inter Miami na fase de grupos / Crédito: Jogada 10

Clube com a maior torcida do Egito e o maior campeão nacional do país, o Al Ahly é figurinha carimbada em competições intercontinentais. Tanto que, nos últimos dez anos, participou do torneio sete vezes. Para este Mundial, garantiu sua classificação como campeão da Champions da África em (2023/24). O Al Ahly integra o Grupo A do Mundial e será rival do Palmeiras. O grupo se completa com Inter Miami e Porto.

14/6 – 21h (horário de Brasília)

Al Ahly x Inter Miami – em Miami 19/6 – 13h (horário de Brasília)

Palmeiras x Al Ahly – em Nova Jersey 23/6 – 22h (horário de Brasília)

Porto x Al Ahly – em Nova Jersey Como o Al Ahly se classificou Nenhum time mereceu mais a classificação para o Mundial do que o Al Ahly. Para disputar a competição, um clube africano precisaria vencer a Champions da África ao menos uma vez entre 2020/21 e 2023/24. O Al Ahly simplesmente venceu três vezes: 2020/21, 2022/23 e 2023/24.

Com isso, abriu espaço para outros clubes africanos, já que sua vaga ficou garantida por mérito. Trata-se do time com a maior torcida do Egito (campeão nacional 44 vezes) e uma das maiores torcidas do planeta, ao lado de Flamengo, e os mexicanos Chivas e América. Destaques do Ahly Mohamed El-Shenawy, goleiro titular da seleção egípcia desde 2018, com mais de 300 jogos pelo Al Ahly, é um dos pilares da equipe. O clube é a base da seleção nacional e, além do arqueiro, outro destaque é o atacante palestino Abou Ali, que chegou em 2024 e tem números impressionantes: em seus primeiros 35 jogos, marcou 28 gols, incluindo quatro na vitória por 6 a 0 sobre o Pharco (em 28/6), pelo Campeonato Egípcio. Recenetemente oclube contratou Ben Romdhane, apoiador da seleão da Tunísia e que estava há três tempoadas no Feréncvaros, da Hungria. Time-base (varia entre 3-5-2 e 4-4-2) El-Shenawy; Hany, Yasser Ibrahim, Rabia, Daria (Koka); Attia, Ashour, Tawfik (Ben Romdhane) e Taher; Bencharki e Abou Ali (Gradisar)

Caso opte por três zagueiros, a formação é Ibrahim, Rabia e Daria, com Hany de ala pela direita e Taher de ala pela esquerda. No 4-4-2, saiu um dos zagueiros e entra Koka. Técnico: José Rivero O espanhol José Rivero, de 49 anos, foi anunciado como novo técnico do Al Ahly no dia 29 de maio. Ele iniciou sua carreira como treinador ainda jovem, mas passou por clubes de menor expressão até ganhar destaque no Orlando Pirates, da África do Sul, em 2022. Durante sua passagem pelo clube sul-africano, Rivero conquistou três títulos da MTN 8 (equivalente à Copa do Brasil da África do Sul) e foi tri vice da Liga Nacional, consolidando seu nome no continente africano. Assim, deixou o Pirates para assumir o comando do Al Ahly, substituindo o técnico interino Emad El-Nahhas — ex-zagueiro do próprio Al Ahly e da seleção egípcia.