Com Arthur Cabral, Botafogo realiza primeiro treino visando estreia no Mundial

Arthur Cabral treinando com bola ao lado de Marlon Freitas, em Santa Barbara, nos Estados Unidos / Crédito: Vítor Silva/ BFR

O atacante Arthur Cabral, novo contratado do Botafogo, viajou diretamente de Lisboa aos Estados Unidos para a disputa do Super Mundial de Clubes. Acesse o canal de notícias Esportes O POVO no WhatsApp Vindo do Benfica, ele já esteve presente no primeiro treino realizado pelo Glorioso, no Centro de Treinamento do Westmont College, em Santa Barbara, em Los Angeles, visando a estreia contra o Seattle Sounders, no próximo domingo, 15, em duelo válido pela 1ª rodada da fase de grupos do torneio internacional.