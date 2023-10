Horóscopo do dia (08/10): previsão do seu signo para hoje, domingo

Veja o horóscopo de todos os signos do Zodíaco para este domingo, 8 de outubro Crédito: Arte O POVO

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro) A busca por realização profissional tende a lhe impulsionar frente ao ingresso de Vênus nessa área, apesar das limitações sugeridas por Saturno. Sua postura pode ficar expansiva com a Lua na área espiritual. Contudo, tente definir metas antes de agir, a fim de evitar dispersão de energia.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro) A Lua no setor íntimo em tensão com Júpiter e Urano tende a sugerir problemas para conciliar a vida privada com a social, pedindo moderação. Vênus na área espiritual pode lhe fazer vivenciar os prazeres sublimes da vida, mas há restrições indicadas na tensão com Saturno.

Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro) Prazeres introspectivos e em grupos seletos tendem a ganhar corpo com Vênus já no setor íntimo. Contudo, Saturno pode pedir disciplina nos gastos. É preciso se mostrar acessível no trato humano com a Lua na área de relacionamentos. Mas busque valorizar sua privacidade e evitar contatos abusivos.