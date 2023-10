Horóscopo do dia (07/10): previsão do seu signo para hoje, sábado

Veja o horóscopo de todos os signos do Zodíaco para este sábado, 7 de outubro Crédito: Arte O POVO

Confira seu horóscopo personalizado

Tudo sobre os Signos Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro) Procure valorizar os aspectos sublimes do cotidiano, pois a Lua se desloca para a casa espiritual. A Lua Minguante no setor íntimo tende a apontar um momento de mudança, o que lhe ajuda a superar os limites, já que esse astro segue tensionado a Sol, Marte e Plutão e harmonizado a Netuno. Confira seu horóscopo personalizado

Tudo sobre os Signos Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro) As relações podem pedir empatia e capacidade de ajuste para fazer frente aos problemas, visto que a Lua Minguante segue harmonizada a Netuno e tensionada a Sol, Marte e Plutão. Busque dar espaço ao entorno e estar bem consigo mesma, pois a Lua adentra o setor íntimo. Confira seu horóscopo personalizado

Tudo sobre os Signos Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro) Convém valorizar ações colaborativas, já que a Lua adentra a casa dos relacionamentos. O dia a dia pede uma reavaliação de prioridades e ajustes, a fim de equilibrar trabalho e vida pessoal, pois a Lua Minguante no setor das rotinas segue tensionada a Sol, Marte e Plutão e harmonizada a Netuno.