Horóscopo do dia (05/10): previsão do seu signo para hoje, quinta

Veja o horóscopo de todos os signos do Zodíaco para esta quinta, 5 de outubro Crédito: Arte O POVO

Confira seu horóscopo personalizado

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro) Convém manter moderação no trato humano e se mostrar discreta sobre sua vida, devido à tensão com Sol e Mercúrio. O momento astrológico tende a pedir quietude e meditação para revisar os acontecimentos que impactam em sua vida e se fortalecer emocionalmente.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro) Tente evitar especulações e conflitos, como alerta a tensão com Sol e Mercúrio. As parcerias podem ficar em revisão com a Lua Minguante na área de relacionamentos, o que ajuda com sua percepção sobre as dificuldades e a alcançar acordos importantes.

Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro) Procure ser racional e evitar idealizações, como sinaliza a tensão com Sol e Mercúrio. A Lua Minguante no setor do cotidiano se harmoniza com Saturno, podendo favorecer uma avaliação apurada das suas demandas, dos hábitos que prejudiquem a saúde e a eficácia do planejamento no dia a dia.