Horóscopo do dia (04/10): previsão do seu signo para hoje, quarta

Sua atuação prática tende a seguir dinâmica com a Lua na área material em harmonia a Sol e Marte. É preciso fazer uma contenção nos gastos. Mercúrio se desloca para o setor das rotinas, podendo favorecer o planejamento do dia, os estudos e a comunicação com o entorno imediato.

A Lua no setor das ideias segue harmonizada a Sol e Marte, podendo dinamizar o pensamento e lhe dá expressividade, mas cuidado com confusões. O ingresso de Mercúrio na área de relacionamentos tende a destacar um momento positivo para afinar os processos comunicativos.

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, quarta, 4 de outubro (04/10). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a Lua harmonizada a Sol e Marte.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)

A Lua em seu signo segue harmonizada a Sol e Marte, podendo movimentar o processo de extroversão, mas cuidado com idealizações excessivas. Com Mercúrio no setor dos prazeres e do social, a expressão criativa tende a aflorar, o que ajuda na fruição de lazeres coletivos e na comunicação em grupo.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)

Os problemas tendem a pedir movimentos bem calculados, já que a Lua segue pelo setor de crise, aspectando-se com Sol, Marte e Netuno. O setor doméstico recebe a influência de Mercúrio, podendo ajudar com sua capacidade de gestão sobre os assuntos do lar e com a comunicação familiar.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)

A Lua na área de amizades segue harmonizada a Sol e Marte, podendo lhe deixar sociável e colaborativa. É preciso ter atenção com a vida privada. Os processos reflexivos e comunicativos tendem a ganhar objetividade com Mercúrio no setor das ideias, o que leva a um contínuo processo de aprendizado.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)

Os processos de gestão tendem a ganhar energia com a Lua no setor do trabalho harmonizada a Sol e Marte. Contudo, é preciso evitar agir sem consultar o entorno, devido a Netuno tensionado. Mercúrio segue para a casa material, podendo elevar seu senso de economia.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)

A Lua na casa espiritual segue harmonizada a Sol e Marte, podendo fortalecer seus valores e dinamizar o pensamento. Cuidado com idealizações excessivas! A tendência é que você fique mais eloquente com Mercúrio em seu signo, o que ajuda na expressão das ideias e na projeção da imagem pessoal.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)

A Lua no setor íntimo segue harmonizada a Sol e Marte, podendo ajudar com seu fortalecimento interior, enquanto supera ilusões autoimpostas. Os processos reflexivos tendem a tomar corpo com Mercúrio no setor de crise, o que lhe faz encarar os desafios com objetividade e a definir um plano de ações.