Horóscopo do dia (03/10): previsão do seu signo para hoje, terça

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos hoje, terça, 3 de outubro (03/10); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Tente evitar impor opiniões ou manifestar críticas exageradas sobre temas que lhe incomodem, como alerta a tensão com Saturno. A busca por aprendizado e intercâmbios tende a se elevar com a Lua na casa comunicativa harmonizada ao Sol, o que ajuda com contatos prazerosos.

Convém adotar uma postura discreta e lidar de forma diplomática com conflitos em grupo, como sinaliza a tensão envolvendo Saturno. Sua percepção dos problemas tende a ficar apurada com a Lua no setor íntimo em harmonia ao Sol, o que ajuda no processo de amadurecimento.

Tente se mostrar flexível com o entorno, sobretudo em momentos de conflito, como alerta Saturno tensionado. A passagem da Lua pela área espiritual em harmonia com o Sol tende a evidenciar um momento de expansão mental favorável aos estudos, às suas ambições e aos intercâmbios.

Procure encarar os conflitos de modo diplomático, sem se deixar levar por problemas que possam abalar os vínculos de confiança, devido à tensão com Saturno. A Lua na área de amizades tende a lhe estimular a socialização, o que ajuda com um estimulante intercâmbio de interesses.

É preciso encarar os problemas de forma prática e evitar nutrir ideias que gerem pessimismo, como alerta a tensão com Saturno. Suas necessidades emocionais podem encontrar conforto em atividades mais introspectivas, considerando a passagem da Lua pela área de crise em harmonia com o Sol.

Convém ter maior capacidade diplomática, visto que você acaba centralizando tarefas e ditando regras, conforme aponta a tensão com Saturno. Sua postura tende a ser marcada pela sociabilidade com a Lua em seu signo harmonizada ao Sol, ajudando com uma prazerosa vivência coletiva.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro)

As dificuldades tendem a se mostrar complicadas frente à tensão com Saturno, por isso busque facilitar a comunicação com o entorno. Momento socialmente estimulante com a Lua na área de relacionamentos em harmonia ao Sol, o que ajuda com uma troca de ideias e com a fruição de lazeres intelectuais.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro)

É importante evitar se posicionar com autoritarismo diante do entorno, como sinaliza a tensão com Saturno. Sua percepção das necessidades do dia a dia tende a se elevar com a Lua na área das rotinas em harmonia ao Sol, o que ajuda com um melhor planejamento das atividades.

Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro)

Convém planejar seu orçamento e disciplinar seus gastos antes de se comprometer, devido à tensão com Saturno. Sua postura tende a contar com simpatia e comunicabilidade com a Lua na área social harmonizada ao Sol, o que ajuda com uma prazerosa interação coletiva.