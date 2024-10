Horóscopo do dia (02/10): previsão do seu signo para hoje, segunda

Veja o horóscopo de todos os signos do Zodíaco para esta segunda, 2 de outubro Crédito: Arte O POVO

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho) É importante se abrir ao intercâmbio de ideias e aos prazeres compartilhados, pois Mercúrio adentra o setor social e Vênus o familiar. O momento pode lhe incentivar a fazer revisões em prol do autoaperfeiçoamento, visto a Lua no eixo crise-comunicativo e sua fase minguante na área material.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho) Busque se mostrar acessível e empática no trato humano, visto que Mercúrio ingressa no setor familiar e Vênus no comunicativo. Seu lado fraterno e colaborativo tende a aflorar com a Lua no eixo amizades-material. Contudo, é fundamental reduzir seus movimentos e investir em autocuidado.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto) O momento tende a lhe despertar produtividade com a Lua entre a casa do trabalho e seu signo. Mas é preciso reduzir o ritmo e promover revisões. Busque valorizar as trocas de ideias e estimular a generosidade, visto que Mercúrio ingressa no setor comunicativo e Vênus no material.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro) Procure organizar as finanças e cuidar da autoestima, já que Mercúrio ingressa no setor material e Vênus em seu signo. É importante fazer revisões, mas isso exige uma postura mais discreta, visto a Lua no eixo espiritual-crise e sua fase minguante na área de amizades.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro) Sua postura tende a ficar racional e também mais discreta com Mercúrio em seu signo e Vênus no setor de crise. O momento pode fortificar sua relação com o círculo de confiança, o que ajuda a afinar os interesses, visto a Lua no eixo íntimo-amizades e sua fase minguante nesse ínterim.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro) Busque valorizar sua rede de apoio e encarar os problemas de forma objetiva, visto que Vênus adentra a casa das amizades e Mercúrio a de crise. A articulação humana nos processos de gestão pode ser favorecida com a Lua no eixo relacionamentos-trabalho. É preciso reduzir o ritmo.