Horóscopo do dia (29/09): previsão do seu signo para hoje, sexta

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos hoje, sexta, 29 de setembro (29/09); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

A expressão sentimental e criativa tende a ganhar corpo com a Lua Cheia em seu signo, o que favorece o usufruto de prazeres e a interação. Contudo, podem ocorrer excessos emocionais em momentos de conflito, o que dá mais combustão aos problemas, visto a tensão com Sol e Marte.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)

É fundamental selecionar melhor suas companhias. Procure evitar se submeter a situações que lhe oprimem. Sua postura tende a ser mais simpática e gentil com a Lua Cheia na área de amizades em harmonia com Vênus, o que ajuda com uma prazerosa interação social.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)

O reconhecimento por suas conquistas pode deixar você mais vaidosa, mas é preciso evitar que o egocentrismo afete seus relacionamentos. Suas habilidades criativas tendem a ganhar corpo, o que favorece o seu desempenho no trabalho, pois a Lua Cheia na casa profissional se harmoniza a Vênus.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)

Busque respeitar o sofrimento alheio. A tendência é que você adote uma postura otimista com a Lua Cheia na área espiritual harmonizada a Vênus, valorizando toda e qualquer conquista. Contudo, tente evitar dar muita publicidade a suas vitórias, especialmente se o entorno passa por dificuldades.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)

É importante evitar gastos desnecessários. Os processos emocionais tendem a se intensificar com a Lua Cheia no setor íntimo, pedindo recolhimento e autocuidado para que você consiga administrar seus pontos fracos e se preservar de confrontos com as pessoas do entorno.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)

Procure se mostrar reservada quanto aos desafios. As relações podem ser uma fonte de estímulo e prazer com a Lua Cheia harmonizada a Vênus, embora Sol e Marte tensionados à Lua demandam moderação ao se expor, a fim de preservar seus interesses imediatos.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)

Tente não deixar a prudência de lado e busque evitar se submeter a situações de risco para a saúde. A Lua Cheia no setor do cotidiano se harmoniza a Vênus, podendo lhe fazer extrair prazer na vivência do dia a dia e a exercitar seu lado criativo nas tarefas.