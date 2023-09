Horóscopo do dia (28/09): previsão do seu signo para hoje, quinta

Veja o horóscopo de todos os signos do Zodíaco para esta quinta, 28 de setembro Crédito: Arte O POVO

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro) Prazeres podem ganhar corpo com a Lua Cheia na casa social. A tendência é que você busque uma conexão emocional profunda com a família e a se mostrar a serviço das pessoas queridas na gestão do dia a dia. Mas Mercúrio em tensão demanda senso de limite, a fim de evitar o estresse.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro) Procure zelar pela harmonia familiar, visto a Lua Cheia no setor doméstico. O pensamento criativo e suas idealizações tendem a ganhar corpo com o encontro Lua-Netuno no setor das ideias, o que acaba contrastando com um entorno mais racional e isso pede capacidade de ajuste.

Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro) A extroversão emocional tende a se fazer presente com a Lua Cheia no setor comunicativo, mas busque evitar dramas. Sua intuição aflora na gestão prática da vida com Lua e Netuno juntos na área material, o que dá versatilidade aos recursos. Contudo, Mercúrio pode pedir bom senso na gestão financeira.