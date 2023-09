Horóscopo do dia (20/09): previsão do seu signo para hoje, quarta

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos hoje, quarta, 20 de setembro (20/09); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Procure atuar de forma diplomática para encontrar um ponto de equilíbrio entre o individual e o coletivo. Com a Lua no setor íntimo, sua postura tende à introspecção, o que acaba conflitando com as demandas interpessoais e gera desentendimentos.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)

É preciso evitar posturas autoritárias e fazer acordos. As demandas interpessoais tendem a ganhar corpo, o que exige maior capacidade de diálogo e diplomacia ao resolver os conflitos, conforme sinaliza o trânsito lunar na área de relacionamentos.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)

Convém flexibilizar não só seus conceitos, como também sua postura. Seu senso de responsabilidade frente às tarefas do dia a dia tende a se elevar com a Lua transitando no setor das rotinas. Busque tomar cuidado para não impor padrões de comportamento para as pessoas próximas.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)

Tente não se deixar dominar pelo egocentrismo. A Lua na casa social tende a evidenciar a necessidade de moderar a extroversão das emoções e de opiniões críticas na interação com suas redes. Convém disciplinar os gastos financeiros com lazeres.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)

Você tende a enfrentar desafios em conciliar as demandas familiares com as ambições pessoais, pedindo capacidade de escuta, pois a Lua no setor doméstico forma quadratura com Mercúrio em seu signo e com Saturno no setor de relacionamentos. É preciso fazer acordos.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)

Procure evitar arbitrariedades e facilitar as negociações, buscando encontrar soluções adequadas para você e para o entorno. Neste momento, sua capacidade de ponderação e diálogo pode ser testada frente às dificuldades relacionadas à gestão do dia a dia.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)

Busque avaliar os fatos com objetividade e prudência. A tensão lunar com Mercúrio e Saturno tende a pedir senso de economia nos gastos com o lazer. O momento pode evidenciar a importância de atuar de forma diplomática no trato humano, a fim de evitar disputas territoriais.