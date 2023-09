Horóscopo do dia (19/09): previsão do seu signo para hoje, terça

Veja o horóscopo de todos os signos do Zodíaco para esta terça, 19 de setembro Crédito: Arte O POVO

Confira seu horóscopo personalizado

Tudo sobre os Signos Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro) Os processos reflexivos podem ganhar corpo com a Lua na área de crise. Isso leva a compreensão das necessidades, além de motivar o autocuidado, visto a harmonia com Netuno. Contudo, é fundamental ter maior capacidade de adaptação para encarar as dificuldades. Confira seu horóscopo personalizado

Tudo sobre os Signos Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro) A tendência é que você fique mais solidária no trato humano, o que gera reciprocidade e ajuda com ações de apoio mútuo. Procure ter critério ao compartilhar sua vida íntima, pois a tensão lunar com Vênus, Júpiter e Urano pode apontar conflitos sobre o que é público ou privado em sua vida. Confira seu horóscopo personalizado

Tudo sobre os Signos Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro) As demandas de outras pessoas e de familiares podem se revelar obstáculos às suas metas, o que exige capacidade de gestão. Seus objetivos profissionais tendem a guiar você com a Lua na casa do trabalho em harmonia a Netuno, o que ajuda com o exercício vocacional.