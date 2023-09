Horóscopo do dia (06/09): previsão do seu signo para hoje, quarta

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos hoje, quarta, 6 de setembro (06/09); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, quarta, 6 de setembro (06/09). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a tensão com Saturno, Sol e Mercúrio.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)

Procure motivar as pessoas próximas e valorizar as contribuições do entorno, visto a harmonia trazida por Marte. A Lua Minguante no setor das ideias tende a favorecer revisões, o que lhe ajuda a afinar a comunicação, aprimorar conceitos e identificar falhas de percurso.

Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)

Com a passagem da Lua Minguante pela casa material e sua tensão com Saturno, Sol e Mercúrio, os aspectos práticos da vida podem pedir revisão para que você se adapte às restrições financeiras. Busque resolver questões territoriais no trato humano. Certos ajustes podem fortalecer o dia a dia.