Horóscopo do dia (05/09): previsão do seu signo para hoje, terça

Veja o horóscopo de todos os signos do Zodíaco para esta terça, 5 de setembro Crédito: Arte O POVO

Confira seu horóscopo personalizado

Tudo sobre os Signos Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro) Tente saber liderar sem ser autoritária. Você tende a adotar uma visão diferenciada dos processos de trabalho, o que lhe faz transmutar recursos e dinamizar o dia a dia, visto que Lua e Urano juntos na área do cotidiano se harmonizam a Plutão. Confira seu horóscopo personalizado

Tudo sobre os Signos Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro) Convém fortalecer seu organismo e se disciplinar com relação aos hábitos que impactam na saúde. Lua e Urano juntos no setor dos prazeres e harmonizados com Plutão tendem a motivar você a dar vazão às suas vontades e a se expressar de maneira sincera. Confira seu horóscopo personalizado

Tudo sobre os Signos Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro) Procure conciliar prazeres e demandas. Sua atuação na vida doméstica pode privilegiar mudanças que ajudem você a romper com padrões limitantes e dinamizar o dia a dia, já que Lua e Urano juntos na área familiar se harmonizam a Plutão.