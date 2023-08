Horóscopo do dia (09/08): previsão do seu signo para hoje, quarta

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos hoje, quarta, 9 de agosto (09/08); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)

Procure se mostrar diplomática ao abordar os problemas do dia a dia, visto que a Lua adentra a casa das ideias. Lua e Urano seguem juntos na casa material, podendo pedir cautela com as finanças e mais estratégia ao lidar com situações de mudança.

Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)

A gestão financeira tende a pedir seletividade e disciplina, pois a Lua adentra a casa material. É possível que você adote abordagens mais corajosas ao lutar por seus objetivos, com Lua e Urano juntos em seu signo e harmonizados a Plutão, mas tente não deixar de lado seus afetos.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)

Busque ser mais seletiva ao conciliar trabalho e família. O pensamento estratégico tende a ganhar força com Lua e Urano juntos na área de crise e harmonizados a Plutão. Contudo, convém não permitir que falte empatia no trato humano, devido à tensão com Vênus.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)

As dificuldades podem pedir racionalidade. Estímulos sociais tendem a ganhar corpo com o encontro Lua-Urano na casa das amizades. Mas é importante ter cautela na exposição íntima e nos gastos com o lazer, visto os aspectos com Vênus e Plutão.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)

Procure se manter diplomática frente aos conflitos territoriais, já que a Lua adentra a área de amizades. Sua capacidade de gestão tende a se revestir de criatividade e estratégia com Lua, Urano e Plutão harmonizados no circuito profissional, mas busque não se deixar guiar pelo ego.