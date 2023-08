Horóscopo do dia (08/08): previsão do seu signo para hoje, terça

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos hoje, terça, 8 de agosto (08/08); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, terça, 8 de agosto (08/08). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é o encontro Lua-Júpiter-Urano.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)

A percepção das oportunidades e a proatividade tendem a se elevar neste momento. Pensando nisso, busque melhorar a gestão de recursos, a fim de gerar prosperidade. Contudo, é importante diminuir os gastos com lazeres, especialmente com a Lua Minguante tensionada a Sol e Vênus.

Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)

Tente descansar e repor as energias ao final do dia, já que a Lua se encontra minguante e tensionada a Sol e Vênus. Neste momento astrológico, o dinamismo tende a permear o pensamento e as suas ações, o que eleva a produtividade.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)

Procure se manter discreta, visto que a Lua se encontra minguante e tensionada a Sol e Vênus. O fortalecimento interior tende a ajudar com o enfrentamento dos problemas, assim como o suporte moral e prático da família, visto o encontro Lua-Júpiter-Urano na área de crise.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)

É importante ter discrição emotiva frente às tensões da Lua Minguante com Sol e Vênus. Momento favorável para expandir suas redes e dar valor ao potencial das ações colaborativas, visto o encontro Lua-Júpiter-Urano na área das amizades.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)

Devido à tensão da Lua Minguante com Sol e Vênus, busque revisar com frequência suas atitudes. Lua, Júpiter e Urano seguem na casa do trabalho, podendo sugerir expansão dos seus objetivos profissionais e de suas habilidades de gestão. Pode haver ganhos qualitativos e materiais.