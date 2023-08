Horóscopo do dia (06/08): previsão do seu signo para hoje, domingo

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos hoje, domingo, 6 de agosto (06/08); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, domingo, 6 de agosto (06/08). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a tensão Lua-Plutão.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)

Busque não permitir que frustrações profissionais prejudiquem a autoestima, visto a tensão Lua-Plutão. Sua relação com grupos pode ficar mais aprazível com a Lua em seu signo, o que favorece suas amizades e a dinâmica com o entorno imediato em casa e no trabalho.

Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)

Procure priorizar o aprendizado ao lidar com as dificuldades. O meio íntimo pode proporcionar suporte afetivo e prático para sua vida, o que lhe ajuda a se manter confiante frente aos obstáculos, pois a Lua na área de crise segue harmonizada a Sol e Vênus.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)

É necessário oferecer suporte afetivo ao entorno imediato, tomando cuidado para não absorver o sofrimento de outras pessoas, visto Plutão tensionado. Seu carisma tende a emergir, o que favorece suas interações sociais e de ações motivadas pelo coletivo.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)

Desafios interpessoais tendem a ganhar corpo, mas busque não permitir que prejudique a autoestima. Aflora seu potencial criativo e isso favorece a gestão profissional, o que ajuda a seguir uma linha sustentável, pois a Lua na casa do trabalho segue harmonizada a Sol e Vênus.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)

O dia a dia tende a lhe reservar desafios delicados frente à tensão entre Lua e Plutão, mas é preciso continuar resiliente. Sua postura pode se revestir de otimismo com a Lua na área espiritual, dando-lhe força para expandir seus horizontes e ter prazer com suas experiências.