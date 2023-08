Horóscopo do dia (05/08): previsão do seu signo para hoje, sábado

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos hoje, sábado, 5 de agosto (05/08); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)

Eleva-se sua desenvoltura ao se comunicar com as pessoas próximas, ao mesmo tempo em que você vivencia experiências aprazíveis em grupo. Procure motivar o entorno imediato e valorizar a organização coletiva de habilidades para atender às tarefas que se apresentem.

Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)

Busque se articular com o entorno no enfrentamento das dificuldades, o que potencializa as soluções. Sol e Lua se harmonizam entre a casa familiar e a de crise, podendo lhe fazer aprofundar a conexão com seu mundo interior e fortalecer o equilíbrio emotivo.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)

A Lua em harmonia com o Sol no setor comunicativo pode sugerir um aflorar de ideias, o que favorece a convivência e as ações coletivas, especialmente estudos em grupo. O despertar de afinidades e o companheirismo podem nutrir essa dinâmica prazerosa.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)

A satisfação pelo trabalho tende a se elevar com Sol e Lua harmonizados no segmento material-profissional, o que ajuda no seu desempenho nos processos de gestão. Além disso, você acaba conseguindo resultados positivos dos pontos de vista prático e financeiro.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)

Chegou a hora de aprimorar o conhecimento e desenvolver suas aptidões, buscando criar condições de crescimento pessoal. Sol e Lua harmonizados entre seu signo e a área espiritual tendem a lhe deixar expansiva dos pontos de vista mental e emotivo. Tente se mostrar mais confiante.