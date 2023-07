Horóscopo do dia (24/07): previsão do seu signo para hoje, segunda

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos hoje, segunda, 24 de julho (24/07); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, segunda, 24 de julho (24/07). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é Mercúrio encontrando Marte.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)

Mercúrio adentra a área do cotidiano e pode favorecer ações planejadas. O momento tende a motivar a organização de parcerias em prol das demandas profissionais, visto que a Lua transita no eixo relacionamentos-trabalho. Contudo, você acaba sentindo a necessidade de se recolher.

Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)

É importante cultivar hábitos mais saudáveis e buscar colaborações na gestão das rotinas, visto a Lua no eixo cotidiano-espiritual. A troca de ideias tende a enriquecer as dinâmicas coletivas, já que Mercúrio encontra Marte ao adentrar a casa social.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)

A gestão da vida doméstica tende a ganhar eficácia com Mercúrio encontrando Marte na área familiar. Este momento pode motivar a boa comunicação com o entorno imediato, buscando o fortalecimento do círculo de confiança e das parcerias desenvolvidas no cotidiano.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)

Os debates tendem a ganhar corpo, mas é preciso evitar conflitos, já que Mercúrio encontra Marte na área comunicativa. Este momento pode trazer abertura emocional às interações com outras pessoas, o que ajuda a fortificar as parcerias, visto a Lua no eixo família-relacionamentos.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)

Tente aprimorar o orçamento com um planejamento de gastos, visto que Mercúrio adentra a área material, encontrando Marte. É preciso ter organização de ideias priorizando a gestão das rotinas, pois a Lua transita no eixo comunicação-cotidiano.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)

Mercúrio adentra seu signo e encontra Marte, podendo levar ao fortalecimento de seus interesses e a uma atuação confiante. O momento astrológico tende a estimular a comunicação em prol dos aspectos práticos da vida, considerando a Lua no eixo material-social.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)

Os contratempos podem pedir revisões e planejamento estratégico, já que Mercúrio encontra Marte ao adentrar a área de crise. Seu foco tende a ser direcionado para a vida privada em seus aspectos pessoais e práticos, visto a Lua entre seu signo e o setor familiar.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)

É preciso priorizar os processos de revisão, a fim de aperfeiçoar as ideias e metas pessoais, visto que a Lua transita no eixo crise-comunicação. Ações em grupo tendem a ganhar eficácia com Mercúrio encontrando Marte ao adentrar a área das amizades.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro)

A comunicação tende a ser beneficiada em favor dos aspectos práticos do cotidiano neste momento. Contudo, é preciso fazer revisões diante dos problemas, visto a Lua no eixo amizades-material. Mercúrio encontra Marte na área do trabalho, podendo lhe fazer conciliar teoria e prática.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro)

A autoconfiança tende a se fortalecer com Mercúrio encontrando Marte na casa espiritual. Seu comprometimento com o trabalho e as parcerias pode ficar em evidência agora, o que favorece a gestão dos afazeres, visto a Lua entre o setor do trabalho e seu signo.

Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro)

Procure priorizar o fortalecimento interior, pois Mercúrio adentra o setor íntimo, vindo a encontrar Marte. Momento favorável para revisões e amadurecimento, que lhe ajudam a aprimorar suas ambições profissionais, já que a Lua transita no eixo espiritual-crise.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de Fevereiro a 20 de Março)

Afloram as trocas positivas com o encontro Mercúrio-Marte na casa dos relacionamentos. Você tende a ser conduzida por um processo de autoaperfeiçoamento, o que traz mais segurança para lidar com o entorno imediato e os acontecimentos, visto a Lua no eixo íntimo-amizades.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

