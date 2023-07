Horóscopo do dia (19/07): previsão do seu signo para hoje, quarta

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos hoje, quarta, 19 de julho (19/07); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, quarta, 19 de julho (19/07). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a tensão de Júpiter e Urano.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)

É preciso ser mais criteriosa nos gastos financeiros, evitando empolgação para não cometer imprudências. A Lua segue pela área social, o que pode lhe fazer se mostrar acessível à interação com grupos, especialmente quando envolve momentos prazerosos.

Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)

Devido à tensão de Júpiter e Urano, procure ter mais cautela ao se envolver em problemas da sua família e de pessoas próximas. Seu envolvimento na vida familiar tende a crescer, o que favorece o planejamento do dia a dia e as experiências afetivas.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)

Busque ser mais cuidadosa com as pessoas próximas ao abordar temas complicados, evitando alimentar conflitos. A expressão de ideias e sentimentos e o exercício intelectual e criativo tendem a ganhar corpo com a Lua no setor comunicativo.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)

A Lua segue pela área material junto a Mercúrio e Vênus, o que pode contribuir com seu senso de economia criativa e com a otimização de recursos alternativos. Busque ter controle dos gastos com o social e evitar misturar negócios e amizades.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)

O encontro da Lua com Mercúrio e Vênus em seu signo tende a destacar um momento de autovalorização que deixa você segura para expor ideias e sentimentos. Contudo, é preciso evitar cometer extravagâncias, sobretudo em ambientes formais, já que há prejuízos à sua imagem.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)

Procure seguir em frente com tranquilidade. Sua percepção dos desafios tende a ficar mais apurada com a Lua na área de crise, o que pode lhe ajudar a avaliar caminhos para superá-los se você souber cultivar discrição emotiva. Tente neutralizar especulações.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)

A tendência é que você se mostre socialmente disponível com a Lua na casa das amizades e isso pode lhe render momentos aprazíveis. Contudo, busque definir limites entre o público e o privado, especialmente ao tratar de questões íntimas.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)

Suas conquistas tendem a lhe render admiração. Pensando nisso, busque se proteger de concorrências desleais. O desempenho profissional pode destacar seu potencial intelectual e criativo nas ações, já que a Lua segue junto a Mercúrio e Vênus na casa do trabalho.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro)

Neste momento, é preciso conciliar o lazer com as responsabilidades do dia a dia. A busca por expansão pessoal tende a lhe fazer dar valor às experiências ricas de conhecimento e que agreguem valor à sua bagagem cultural.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro)

Procure agir de forma discreta no meio social em prol da sua privacidade. Os relacionamentos pessoais tendem a vivenciar um momento de maior cumplicidade, visto que a Lua no setor íntimo pode promover sinergia intelectual e afetiva.

Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro)

Com a Lua junto a Mercúrio e Vênus na casa dos relacionamentos, sua empatia nas relações tende a se elevar, o que lhe ajuda a chegar ao coração das pessoas e entender as necessidades delas. Mas é importante tomar cuidado para não absorver problemas de outras pessoas.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de Fevereiro a 20 de Março)

Mais cuidado para não se desestabilizar diante dos obstáculos e avaliar as situações antes de agir. Sua disposição tende a se elevar em prol da gestão das rotinas e do bem-estar familiar, visto que a Lua no setor do cotidiano segue em harmonia com Mercúrio e Vênus.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

