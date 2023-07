Horóscopo do dia (21/07): previsão do seu signo para hoje, sexta

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos hoje, sexta, 21 de julho (21/07); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, sexta, 21 de julho (21/07). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é o encontro Lua-Marte.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)

Você tende a sentir um forte desejo de realização com Lua e Marte no setor das rotinas e em harmonia a Júpiter e Urano, o que ajuda em um melhor aproveitamento de recursos e oportunidades. Procure ter moderação diante dos desafios, devido a Saturno tensionado.

Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)

Sua desenvoltura no trato humano tende a se elevar agora, o que ajuda com ações colaborativas. Contudo, procure ter critério na seleção das companhias e se expor com mais moderação, especialmente na esfera pública, visto a tensão trazida por Saturno.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)

Busque evitar uma postura autoritária, conforme alerta Saturno. Sua determinação tende a se elevar em prol das metas familiares e da superação de desafios, o que contribui com resultados eficazes, já que a Lua encontra Marte no setor doméstico.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)

Você tende a se sentir mais assertiva ao defender suas ideias, mas busque evitar imposições, conforme alerta Saturno. Seu senso de liderança pode se elevar frente ao encontro Lua-Marte no setor comunicativo, o que ajuda a motivar o entorno a alcançarem objetivos comuns.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)

Tente não permitir que a empolgação faça você ter investimentos de risco, devido à tensão envolvendo Saturno. Seu desempenho prático no dia a dia tende a ganhar eficácia frente ao encontro Lua-Marte na área material, ao contar com o senso de oportunidade.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)

A tendência é que você se mostre mais segura de si e disposta a lutar por seus ideais diante do encontro Lua-Marte em seu signo. Contudo, procure analisar o impacto de suas ações nas pessoas próximas e ajustar os interesses individuais e coletivos, como alerta Saturno tensionado.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)

Coragem e dedicação tendem a emergir em favor do enfrentamento dos desafios, pois Lua e Marte se encontram no setor de crise. Entretanto, convém aprender a recuar de maneira estratégica para reestruturar seu plano de ação, visto a tensão envolvendo Saturno.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)

Devido à tensão com Saturno, tente não deixar que falte diplomacia em momentos delicados. Somar esforços com o entorno tende a se mostrar um ponto de força que favorece o usufruto das oportunidades e a superação dos desafios, pois Lua e Marte seguem juntos no setor das amizades.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro)

É preciso não deixar que o imediatismo prejudique seu bom senso, como alerta Saturno tensionado. Sua força de vontade tende a aflorar agora, o que favorece suas ambições profissionais e isso lhe coloca à frente das oportunidades, visto o encontro entre Lua e Marte.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro)

Tente evitar radicalizações e não deixar de lado o planejamento. Seus horizontes existenciais tendem a se ampliar agora, o que lhe deixa mais confiante para agir com coragem para conquistar seus objetivos, já que Lua e Marte seguem juntos no setor espiritual.

Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro)

Busque seguir confiante e firme com seus ideais, mas é importante tomar cuidado com o radicalismo. O fortalecimento interior estimulado pelo encontro Lua-Marte no setor íntimo tende a lhe deixar segura para promover um processo de transformação em sua vida.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de Fevereiro a 20 de Março)

As parcerias tendem a se dinamizar e estimular você a se engajar em ações que ajudam a coletividade, considerando o encontro entre Lua e Marte no setor de relacionamentos. Contudo, é importante evitar que os interesses da maioria prejudiquem sua individualidade.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

