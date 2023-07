Horóscopo do dia (20/07): previsão do seu signo para hoje, quinta

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, quinta, 20 de julho (20/07). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é Lua e Vênus juntas.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)

Devido à tensão com Saturno, a proatividade tende a dinamizar o dia a dia, mas é preciso controlar os impulsos frente aos problemas. Lua e Vênus juntas na casa social podem aflorar em você simpatia e generosidade. Contudo, Urano demanda cautela nos gastos.

Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)

Busque dar valor às ações organizadas coletivamente e exercitar a diplomacia para resolver contratempos, já que Lua e Marte se juntam na casa social. Você tende a ficar emocionalmente acolhedora, com o encontro Lua-Vênus no setor familiar. Cuidado com momentos de instabilidade.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)

Procure ser proativa e ter disciplina com o seu dia a dia. Sua sensibilidade tende a se fazer presente agora, o que ajuda no diálogo, porém em detrimento da gestão dos desafios, visto o encontro Lua-Vênus no setor comunicativo e a tensão de ambas com Urano.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)

O pensamento pode se dinamizar, mas busque não deixar de se mostrar diplomática. Sua postura tende a ficar mais generosa frente ao encontro Lua-Vênus na área material. Contudo, a tensão com Urano alerta para a importância de ter controle quanto aos gastos.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)

Lua e Vênus seguem juntas em seu signo, podendo nutrir seu senso de valorização pessoal.