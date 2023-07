Horóscopo do dia (18/07): previsão do seu signo para hoje, terça

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos hoje, terça, 18 de julho (18/07); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, terça, 18 de julho (18/07). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é o encontro Lua-Mercúrio.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)

Procure evitar ímpetos reativos e os gastos com lazeres. Os debates podem se revelar intelectualmente estimulantes frente ao encontro Lua-Mercúrio na área social. Contudo, é preciso não se envolver em conflitos que enfraqueçam sua imagem perante suas redes.

Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)

É importante não se deixar sobrecarregar. Os assuntos ligados à vida doméstica tendem a emergir com o encontro Lua-Mercúrio na área familiar, o que favorece revisões que ajudem você a aprimorar o funcionamento das rotinas e a infraestrutura.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)

Busque se mostrar discreta sobre os desafios pessoais. A tendência é que você se mostre mais aberta ao diálogo com Lua e Mercúrio na área comunicativa. Contudo, é importante evitar que o excesso de críticas e questionamentos prejudique sua relação com as pessoas próximas.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)

É necessário reduzir os gastos com o social, sem se mostrar mesquinha. O encontro entre Lua e Mercúrio na área material tende a oportunizar revisões que ajudem você a aperfeiçoar a gestão financeira e dos aspectos envolvidos no universo patrimonial.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)

É importante evitar impor suas opiniões para as pessoas próximas neste momento. Com Lua e Mercúrio em seu signo, você tende a ficar mais rápida no raciocínio e na comunicação, o que contribui para dar direcionamento aos assuntos prioritários.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)

Tente ser seletiva, evitando excessos. Suas atenções tendem a se voltar para os problemas com Lua e Mercúrio na área de crise, o que lhe ajuda a avaliar os cenários de modo objetivo. Contudo, é preciso ter cuidado com posicionamentos excessivamente críticos.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)

Busque preservar sua intimidade. Com Lua e Mercúrio na área das amizades, suas redes sociais tendem a se revelar intelectualmente estimulantes nessa jornada, mas é preciso evitar se envolver em conflitos que nutrem as polaridades ideológicas.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)

É preciso ser mais cautelosa na comunicação com o entorno. Sua capacidade de análise tende a ficar apurada frente ao encontro Lua-Mercúrio na área profissional, o que ajuda com o planejamento das tarefas e com atividades intelectuais de maneira geral.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro)

Cuidado para não se apegar a ideias que não são viáveis. Lua e Mercúrio juntos na área espiritual podem favorecer reflexões profundas a respeito da vida, o que ajuda com seu amadurecimento. Tente evitar que o foco na teoria não afete a gestão prática do cotidiano.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro)

Busque considerar o impacto de suas decisões nas pessoas do entorno, evitando atitudes egoístas. Os processos introspectivos tendem a ganhar profundidade com Lua e Mercúrio no setor íntimo, o que ajuda você a analisar de forma crítica sua vida e traçar metas.

Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro)

Procure se mostrar aberta a acordos frente aos desafios domésticos. O encontro entre Lua e Mercúrio na casa dos relacionamentos tende a lhe fazer valorizar o diálogo como uma forma de promover entendimento e cumplicidade. Mas é preciso aliviar a convivência forçada.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de Fevereiro a 20 de Março)

As demandas do dia a dia podem demandar capacidade de análise e de planejamento, visto o encontro entre Lua e Mercúrio no setor das rotinas. Procure evitar decisões unilaterais, mostrando-se mais aberta ao diálogo e a acordos com o entorno imediato.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

