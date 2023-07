Horóscopo do dia (14/07): previsão do seu signo para hoje, sexta

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos hoje, sexta, 14 de julho (14/07); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, sexta, 14 de julho (14/07). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a tensão lunar com Saturno e Netuno.



Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)

É importante não se deixar levar pelo pessimismo. Busque avaliar as situações de modo imparcial e evitar posicionamentos excessivamente críticos. A Lua no setor comunicativo tende a sinalizar problemas ao organizar o pensamento e a expressão emocional.

Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)

Tente refletir sobre o que realmente tem valor na sua vida. Os problemas tendem a aparecer na sua relação com o universo material, o que exige senso de economia, além de um alinhamento entre as ambições e as aspirações emocionais, com a Lua na casa financeira.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)

Procure ser paciente e avaliar de forma racional como superar os obstáculos, além de se manter no rumo. Suas ambições tendem a passar por um momento de incertezas com a Lua em seu signo, mas busque não deixar que o desânimo tome conta e lhe afaste de seus talentos.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)

É importante atuar com racionalidade e objetividade, evitando especulações pessimistas. A Lua segue em trânsito no setor de crise, de modo que os problemas podem causar um impacto psicológico significativo e prejudicar a autoconfiança.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)

Busque evitar se distanciar das oportunidades de diálogo, o que é fundamental para afinar os interesses. Seu círculo de confiança pode passar por um momento de estranhamento com a Lua na área de amizades, o que demanda diplomacia e discrição emotiva.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)

Convém dar valor ao que pode ser efetivamente realizado, sem expectativas que elevem a pressão psicológica. Desilusões nas parcerias profissionais podem se fazer presentes com a Lua tensionada, demandando equilíbrio entre suas idealizações e a realidade.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)

Os problemas tendem a trazer lições importantes. A tensão lunar com Saturno e Netuno pode apontar problemas em conciliar seus objetivos com a realidade prática. Procure não se deixar decepcionar pelas decepções, buscando atuar dentro do que é possível.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)

Procure manter discrição e se mostrar diplomática, evitando intromissões externas em sua vida e vice-versa. Bloqueios internos podem prejudicar sua capacidade de se expressar e sua interação com grupos, já que a Lua está no setor íntimo.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro)

É importante definir limites saudáveis em suas interações. A Lua entra em tensão com Saturno e Netuno, podendo evidenciar um momento em que as relações demandam atenção e se mostram mais críticas. Isso tende a causar distanciamento emotivo. Cuidado!

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro)

Tente se organizar melhor e manter uma boa comunicação com o entorno imediato. Desafios na gestão das rotinas podem prejudicar seu bem-estar mental e emotivo, o que deixa você suscetível ao cansaço, já que a Lua está no setor do cotidiano.

Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro)

É preciso ter senso de limite, sobretudo financeiramente, evitando imprudências. O emocional pode buscar nos lazeres sociais como fonte de satisfação, além de compensação das suas carências, já que a Lua influencia a casa do prazer.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de Fevereiro a 20 de Março)

Procure compreender que nem sempre as pessoas estão em sintonia e evite forçar a barra. A Lua transita pelo setor familiar, apontando uma defasagem entre suas expectativas e o que as pessoas do seu convívio podem lhe proporcionar. Cuidado com possíveis frustrações.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

Mais sobre signos

Veja se a sua previsão se cumpriu: horóscopo para quinta, 13 de julho (13/07)